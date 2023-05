Madrid-geruchten worden steeds luider: "Het begint erop te lijken"

De Spaanse Grand Prix wordt momenteel nog verreden op het Circuit de Catalunya nabij de stad Barcelona. Het begint er echter steeds meer op te lijken dat Madrid een goede kans maakt om deze Grand Prix in de toekomst te organiseren. Volgens Alejandro Agag zien de plannen van de Spaanse hoofdstad er zeer goed uit.

In de afgelopen weken werden de geruchten over een Grand Prix in Madrid steeds luider en serieuzer. In de Spaanse hoofdstad wil men een race organiseren op een stratencircuit. Barcelona beschikt momenteel nog over een contract tot en met 2026, maar daarna kan men overstappen naar de mogelijke baan in Madrid. Of dit echt gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk.

De geruchten over de Grand Prix van Madrid worden zeer serieus genomen. Formule E-kopman Alejandro Agag heeft meer informatie over de plannen en spreekt zich uit in gesprek met de Spaanse krant Marca: "Ik denk dat de Formule 1 vertrekt naar Madrid. De verhalen die ik hoor zijn goed, ik denk dat ze het goed aanpakken. Ik vind het heel erg redelijke ideeën. Ik kan niet zeggen of het al in kannen en kruiken is, ik ben immers niet de Formule 1. De geluiden die ik hoor zijn heel positief. Het begint er dus wel op te lijken."