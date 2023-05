'Nieuwe datum voor Grand Prix Emilia-Romagna lijkt onmogelijk'

Gisteren werd duidelijk dat de Grand Prix van Emilia-Romagna aankomend weekend niet door gaat. In de omgeving van het circuit van Imola staan meerdere dorpen en steden onder water en is het gebied haast onbegaanbaar. Of de Grand Prix later dit jaar nog wordt ingehaald is zeer onduidelijk.

In de afgelopen dagen heeft het flink geregend in de omgeving van Imola. Op dinsdag werd al duidelijk dat het een ernstige zaak was. Personeel dat aanwezig was op het circuit werd verzocht te vertrekken en op woensdag mocht men ook niet naar het circuit afreizen. De rivier naast de baan was buiten de oevers getreden en in meerdere plaatsen in de omgeving stonden de straten vol water. Men besloot daarop dat de race niet door zou gaan.

Opvallend genoeg werd er niet duidelijk gecommuniceerd of de race was afgelast of dat deze was uitgesteld. Volgens De Telegraaf wordt er momenteel gekeken naar een vervangende datum. Volgens de krant gaat dit echter een lastige zaak worden omdat de kalender propvol zit. Het is namelijk geen optie om de zomerstop in te korten en als de Grand Prix in een vrij weekend wordt ingepland, ontstaat er mogelijk een situatie met 4 raceweekenden achter elkaar.