F1 CEO Domenicali over afgelasting GP Imola: "De juiste beslissing"

De topman van de Formule 1 Stefano Domenicali meldt in zijn statement dat de beslissing om de Grand Prix van Emilia-Romagna af te lasten, de juiste is. De Italiaanse topman en FIA President Mohammed Ben Sulayem brachten na het officiële bericht van de afgelasting hun statement naar buiten.

Dit aankomend weekend stond de Grand Prix van Emilia-Romagna op de planning. Vele Formule 1-teams én coureurs keken reikhalzend naar de race op het legendarische circuit Imola uit, want vele upgradepakketten stonden op het punt om geïntroduceerd te worden. Na hevig noodweer in de Noord-Italiaanse regio, waarin circuit Imola zich bevindt, is Grand Prix nummer zes van het seizoen echter afgelast.

Met de overvloeiing van rampzalige beelden van de omgeving, leek het duidelijk te worden dat de race naar alle waarschijnlijkheid afgelast zou worden. Nadat het racefestijn officieel niet door zou gaan, maakten zowel F1 CEO Stefano Domenicali als FIA President Mohammed Ben Sulayem een statement over de gebeurtenis en de daaropvolgende beslissing om de race te staken.

"Het is zo tragisch om te zien wat er is gebeurd met Imola en Emilia Romagna, de stad en regio waar ik ben opgegroeid. Mijn gedachten en gebeden gaan uit naar de slachtoffers van de overstromingen en de getroffen families en gemeenschappen. Ik wil mijn dankbaarheid en bewondering uitspreken voor de ongelofelijke hulpdiensten die onvermoeibaar door blijven werken om degenen die hulp nodig hebben te helpen en de situatie te verlichten – het zijn helden, en heel Italië is trots op hen. De beslissing die genomen is, is voor iedereen in de lokale gemeenschappen en de F1-familie de juiste. We moeten we veiligheid garanderen en geen extra last voor de autoriteiten creëren terwijl ze deze vreselijke situatie proberen aan te pakken."

FIA President Sulayem meldde: "Mijn gedachten en die van de hele FIA-familie zijn bij de getroffenen van de verschrikkelijke situatie in de regio Emilia Romagna. De veiligheid van alle betrokkenen en de herstelwerkzaamheden hebben op dit moment de hoogste prioriteit."