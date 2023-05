Noodweer Imola houdt aan: Teams geadviseerd niet naar circuit te komen

Het noodweer in Italië zorgt voor veel onzekerheid omtrent de Grand Prix van Emilia-Romagna dit weekend. De hevige regenval zorgde er gisteren al voor dat iedereen het circuit moest verlaten uit voorzorg en ook voor vandaag hebben de medewerkers te horen gekregen dat ze beter niet naar de paddock kunnen komen.

Delen van Italië worden deze week geteisterd door noodweer. De lokale autoriteiten waarschuwden al voor overstromingen en mogelijk zelfs aardverschuivingen. De overstromingen werden realiteit en de rivier naast het circuit van Imola trad gisteren al buiten zijn oevers. De FIA besloot daarna dat iedereen die aanwezig was op het circuit uit voorzorg moest vertrekken. Op sociale media was te zien dat de rivier naast de baan inmiddels meer weg had van een kolkende massa.

Ook voor vandaag zijn er maatregelen genomen. Meerdere media meldden gisteravond laat dat er vandaag slechts minimale verplaatsingen plaatsvinden van en naar het circuit. Dat betekent dus dat de teams naar alle waarschijnlijkheid niet naar het circuit zullen vertrekken vandaag. Op sociale media gingen tevens onbevestigde geruchten rond over teams die hun hotels hebben verlaten vanwege de huidige weersomstandigheden. Het team van Alpine liet weten dat leden van de opbouw-crew inderdaad van hotel zijn gewisseld. De rest van het team bevindt zich in een ander hotel waar ze blijven.