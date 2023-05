'Pirelli wil in Silverstone nieuwe bandenconstructie introduceren'

De banden speelden in de afgelopen weken een belangrijke rol in de Formule 1. Bandenleverancier Pirelli heeft ook meegekregen dat er een aantal dingen spelen en dat de auto's sneller gaan dan men had verwacht. Het lijkt er dan ook op dat ze snel een nieuwe bandenconstructie willen introduceren.

Tot verrassing van velen gaan de auto's dit seizoen veel sneller dan in het voorgaande jaar. In Miami viel dat al snel op toen de coureurs veel sneller reden in de vrije trainingen en de kwalificatie dan dat ze een jaar eerder deden. De krachten op de banden zijn dus veel hoger dan men had zien aankomen. Pirelli heeft dan ook besloten om in te gaan grijpen.

Volgens Motorsport.com gaat Pirelli bij de Britse Grand Prix een nieuwe bandenconstructie introduceren. Dit heeft niets te maken met de veiligheid, maar wel met de eerder genoemde ontwikkeling. Volgens het medium vindt Pirelli het belangrijk om sterkere banden te introduceren voordat de zwaardere Grands Prix, zoals Zandvoort en Silverstone, op de planning staan. Voor de buitenwereld zal er weinig veranderen omdat de banden er vanaf de buitenkant hetzelfde uit zien. De FIA moet de plannen nog wel goedkeuren.