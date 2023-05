Miami staat open voor organiseren nachtrace

Afgelopen weekend werd de tweede editie van de Grand Prix van Miami verreden. De organisatie had er alles aangedaan om er een grote show van te maken en voor de toekomst overweegt men nog een extra showelement toe te voegen. In Miami denkt men namelijk na over het organiseren van een nachtrace.

De tweede editie van de Grand Prix van Miami was naast de baan een groot spektakel. De organisatie had een groot aantal beroemdheden binnengehaald en er werd een opvallende show georganiseerd op de grid. De coureurs werden voorgesteld door rapper LL Cool J en het publiek werd op allerlei manier vermaakt. De Grand Prix zelf was niet bepaald spectaculair, maar er werden wel veel duels uitgevochten.

In de toekomst wil men mogelijk een extra showelement toevoegen aan de Grand Prix. Een nachtrace is dan iets waar men aan denkt. Tom Garfinkel van de organisatie van de Grand Prix wordt geciteerd door ESPN: "We hebben er een aantal gesprekken over gevoerd. We hebben erover gesproken om het te doen. Het is ook de tijd van het jaar waar het weer nogal onvoorspelbaar is. Dit jaar is het weer best aardig, maar vorig jaar was het enorm warm. Er spelen ook een aantal dingen over de Formule 1 en de televisie. We staan er echter zeker voor open."