Verstappen en stratencircuits: een ongelukkig huwelijk

Op het Miami International Circuit zette Max Verstappen aan voor een laatste kans op pole. Totdat Charles Leclerc zijn Ferrari aan gort reed en een rode vlag veroorzaakte. P9 als eindresultaat voor de Red Bull-coureur.

Die teleurstellende kwalificatie was deels op het conto van de tweevoudig kampioen te schrijven. De 25-jarige moest zijn eerste run afbreken na een foutje en legde zichzelf op de penaltystip met gele en rode vlaggen op de loer. En zo geschiedde.

Stratencircuits en Verstappen. Het voelt als een mismatch. Hij haalde tot op heden geen enkele poleposition door pech of eigen fouten van hem en zijn team.

Hieronder zet GPToday.net de belangrijkste tegenslagen van Verstappen tijdens een kwalificatie op een stratenbaan op een rijtje.

Vals spinnetje

Verstappen is op jacht naar poleposition, maar kwam in zijn eerste run tekort op de Ferrari's en teamgenoot Sergio Perez. De wereldkampioen besloot als een van de laatste de baan op te komen.

Perez was ondertussen bezig met zijn snelle ronde. De Mexicaan spinde voor het ingaan van de tunnel en blokkeerde het parcours. Carlos Sainz kon geen kant op en knalt op de Red Bull. Verstappen moest zijn ronde afbreken en had er enorm de pee in.

Drapeau Rouge

Charles Leclerc droomt van pole en een zege in zijn geboorteplaats Monte Carlo. De Monegask is gebrand op een goed resultaat. De Ferrari-coureur is op de zaterdag in gevecht met Verstappen op die felbegeerde eerste plaats in de straten van het prinsdom.

Verstappen moest in de achtervolging. Leclerc had de voorlopige poleposition in handen. Beiden gingen nog voor een laatste run. De Nederlander reed achter de Ferrari-coureur bij het ingaan van de snelle ronde.

De Red Bull-coureur matchte de tijden van zijn opponent. Leclerc zette ook alles op alles, maar dat ging helemaal mis. Bij de chicane dichtbij het zwembad knalde de Monegask hard de muur in. Verstappen kon hierdoor poleposition vergeten, terwijl de veroorzaker wel op P1 mocht starten.

Singapoor

Bij de Grand Prix van Singapore kan Verstappen voor de tweede maal wereldkampioen worden, maar dat doel werd overhoop gegooid door een misrekening tijdens Q3.

De straten van Singapore waren natgeregend en droogden steeds meer op. Coureurs switchten naar slicks. Alle rijders wilden zo veel mogelijk rondjes afwerken op een steeds sneller wordende baan.

In de tijdenlijst wisselde coureurs elkaar af om P1. Het kwam dus aan op het allerlaatste moment, op het moment dat het parcours het snelst zou zijn.

Verstappen was dit keer op dat juiste moment op de juiste plaats en was keihard op weg naar pole. Plots riep zijn engineer dat de Nederlander naar binnen moest. De wereldkampioen van '21 en '22 snapte niet waarom en werd gek in zijn cockpit. Wat bleek? Te weinig benzine.

Magic Lost

Het kampioenschap van '21 kwam tot een climax. De stratenrace in Saoedi-Arabië was de eennalaatste race in een bloedspannend duel tussen Lewis Hamilton en Verstappen. Beiden reden op de limiet op elkaar af te troeven, zo ook in de kwalificatie.

Verstappen begon aan zijn laatste run en vloog als een raket rakelings langs de barrières in Jeddah. Fernando Alonso stond bij de camera's van Ziggo met open mond er naar te kijken naar wat Verstappen op het asfalt liet zien.

De Red Bull-coureur was bezig met een historisch rondje en had nog op papier één makkelijke bocht voor de boeg. Toen sloeg het onheil alsnog toe. Verstappen miste de apex en wilde koste wat het kost de bocht halen, maar dat had grote gevolgen. De Nederlander klapte namelijk in de muur. Het had zo mooi kunnen zijn.

Onnodige brokken

Op 15 mei 2016 schreef Verstappen autosportgeschiedenis. Op die befaamde zondag won de Red Bull-coureur zijn allereerste Grand Prix in Barcelona op 18-jarige leeftijd. Nog nooit eerder had een Nederlander een F1-wedstrijd op zijn naam geschreven en hij werd de jongste GP-winnaar allertijden. En dat in een Red Bull wat Verstappen amper kende.

Twee weken later zag de wereld er heel anders uit voor Verstappen en viel in Q1 van zijn troon. De jongeling was gretig en wilde zich gelijk laten gelden. Dat ging helemaal fout richting de chicane bij het zwembad.

Zijn rechterband raakte de vangrail en Verstappen werd passagier van zijn eigen wagen en vloog over de kerb de barrière in. Teamgenoot Daniel Ricciardo behaalde poleposition. Voor Verstappen was de zondag op voorhand een kansloze missie op jacht naar eremetaal.

Die misser in Q1 was overbodig, want de Red Bull was snel genoeg om makkelijk door te stoten naar Q2 en Q3 zonder het nemen van al teveel risico. Voor Verstappen een belangrijk leermoment, maar ook hardleers kijkend naar zijn onnodige crash in VT3 twee jaar later.

Half om half

Maar Canada, Australië en Rusland dan? Daar was Verstappen toch wel redelijk succesvol? Dat is zeker niet gelogen, maar vallen in de categorie semi-stratencircuits. Die banen hebben ook bochten die speciaal zijn aangelegd voor het parcours. Of dat de reden is met het scoren van een poleposition in Australië en in 2022 op Canadees grondgebied, is zeker het overdenken waard.

Super Sunday

Op de zaterdag wil niet vlotten voor Verstappen tussen nauwe betonnen muren, maar de zondagen - waar dus de punten zijn te behalen - gingen een stuk beter af. Monaco, Jeddah, Bakoe en Miami heeft de Nederlander al achter zijn naam geschreven zonder van pole te starten.

Dat biedt enigszins houvast voor aankomende race op het Miami International Circuit. Het ongelukkige huwelijk van Verstappen en stratencircuits kan namelijk wel een positieve impuls gebruiken na het zoveelste debacle op de zaterdag.