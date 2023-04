FIA past procedure staande herstarts aan na chaos in Australië

Autosportfederatie FIA heeft vlak voor de start van de Sprint van vandaag de regels aangepast omtrent de herstarts. Deze wijziging is doorgevoerd naar aanleiding van de zeer chaotische Australische Grand Prix van begin deze maand. De procedure omtrent de staande herstart ziet er nu volledige anders uit.

In Australië moesten de coureurs tweemaal een staande herstart uitvoeren. De tweede staande herstart zorgde voor zeer veel chaos. Meerdere coureurs crashten en de wedstrijdleiding had veel tijd nodig om tot een uitslag van de Grand Prix te komen. De kritiek op de wedstrijdleiding was niet mals en na de driver's briefing heeft men de regels aangepast.

Signalen

Wedstrijdleider Niels Wittich heeft vanochtend een nieuwe versie van de event notes doorgestuurd naar de teams. Hierin is onder punt 23 een grote aanpassing doorgevoerd. De procedure bij een staande herstart is volledig aangepast. De wedstrijdleider geeft nu bij 10, 5 3, 2 en 1 minuten een signaal voordat de race weer wordt herstart. Bij het twee minuten signaal verlaten de gelapte auto's de pitlane om hun rondje achterstand weg te poetsen, na dit rondje sluiten ze weer aan in de pits.

Safety Car

Zodra het licht aan het einde van de pitlane op groen springt, zal de procedure er ook weer anders uit zien dan in Australië. Op dat moment zal de Safety Car de pitlane verlaten, maar blijven de coureurs nog eventjes staan. Na een halve minuut komen ook de coureurs de baan op. Ze zullen naar de grid gaan rijden en zo mogen elkaar dan niet inhalen. Zodra alle coureurs op de grid staan, wordt de race hervat met een staande start.