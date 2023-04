'Ferrari toont interesse in Aerodynamisch kopstuk Red Bull'

Het team van Ferrari is momenteel hard op zoek naar nieuwe kopstukken. Eerder deze week werd bekend dat Laurent Mekies het team gaat verlaten, eerder trok ook David Sanchez de Ferrari-deur al achter zich terug. Het lijkt er nu op dat Ferrari verregaande interesse heeft in een kopstuk van Red Bull Racing.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is momenteel bezig met een flinke reorganisatie van het team. Door het vertrek van Sanchez heeft het team op aerodynamisch gebied nog een vacature openstaan. De Italiaanse krant Corriere della Sera meldt vandaag dat Ferrari interesse heeft in Red Bull-kopstuk Enrico Balbo. Volgens de krant zijn er zelfs al onderhandelingen ingepland.

Balbo is sinds 2021 Head of Aerodynamics bij Red Bull Racing. De Italiaan werkt sinds 2018 voor de Oostenrijkse renstal en was eerder werkzaam voor de teams van Mercedes en Williams. De gesprekken met Balbo zijn onderdeel van een flinke reorganisatie die Vasseur momenteel aan het uitvoeren is. De Franse teambaas hoopt voor juni ongeveer dertig man aan nieuw personeel aan te trekken. Een vertrek van Balbo is momenteel nog niet zeker, maar het geeft wel aan dat de ambities bij Ferrari momenteel weer zeer hoog liggen om weer terug te keren aan de kop van het veld.