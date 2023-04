Hoe werkt de nieuwe Sprint Shootout?

Gisteren werd duidelijk dat het nieuwe sprintformat is goedgekeurd. De F1 Commission sprak tijdens een vergadering hun steun voor het format uit en deze regels gaan al gelden vanaf de Azerbeidzjaanse Grand Prix van aankomend weekend. Het zorgt voor een aantal nieuwe regels waar men rekening mee moet houden.

De structuur van het sprintweekend gaat vanaf aankomend weekend volledig op de schop. In plaats van twee vrije trainingen is er straks nog maar één training en op zaterdag wordt er een extra kwalificatie verreden. Deze kwalificatie duurt significant korter dan een gewone kwalificatie en zal daarnaast gaan luisteren naar de naam Sprint Shootout. Deze Shootout bepaalt de startopstelling voor de sprint.

Hoe ziet de weekendstructuur eruit?

De Shootout wordt op zaterdag verreden en komt in de plaats van de tweede vrije training. Hierdoor ziet de structuur van het weekend er als volgt uit: op vrijdag wordt eerst een vrije training gereden en daarna de kwalificatie, op zaterdag wordt eerst de Sprint Shootout afgewerkt en daarna de Sprint. Op zondag wordt zoals gebruikelijk de Grand Prix verreden. De startopstelling van de Grand Prix wordt bepaald aan de hand van de kwalificatie op vrijdag.

Hoe ziet de Shootout eruit?

Dan rest verder nog de vraag: hoe ziet de Sprint Shootout eruit? De Shootout is een kwalificatie, maar dan met een twist. Er wordt namelijk gewerkt met kortere sessies: SQ1 duurt 12 minuten, SQ2 duurt 10 minuten en SQ3 duurt slechts 8 minuten. De teams en coureurs moeten dus geen fouten maken, dit kan grote gevolgen hebben voor hun resultaat. Ook de banden staan vast in deze sessies. In SQ1 en SQ2 mogen de coureurs alleen gebruik maken van een setje mediums terwijl ze in SQ3 alleen mogen rijden met een setje sotfs. Deze regels gelden voor alle sprints.