Coureurs halen uit naar klimaatdemonstranten na 'belachelijke' actie bij FE-race

Bij de start van de Formule E-race van afgelopen weekend was het even een flinke chaos op de baan. Een aantal klimaatdemonstraten van de Duitse groepering Letzte Generation (Laatste Generatie) waren over de hekken geklommen met het doel om zich aan zowel het asfalt als een aantal auto's vast te lijmen. Ondanks dat de actie echter van korte duur was en de race uiteindelijk alsnog van start kon gaan, waren een aantal Formule E-coureurs niet over de actie te spreken.

Vooraf aan het raceweekend was Letzte Generation al van plan om Berlijn 'stil te laten staan', waarbij onder andere de race op het Tempelhof Airport Street Circuit een doelwit bleek te zijn.

Bij de start van de race beklommen meerdere demonstranten de hekken van het circuit, met als poging om zich één met het asfalt en de auto's te maken. De beveiliging was er echter als de kippen bij om de demonstranten van het circuit te verwijderen, waardoor de Formule E-race een vertraging van maar zes minuten opliep.

Los van de kortstondige chaos bij de start van de race, bleek de editie in Berlijn vlotjes te verlopen. Na afloop van de race besloten meerdere Formule E-coureurs echter hun kritiek en verwarring naar de klimaatgroepering te uiten.

Jake Dennis, de man die bij de eerste race als tweede over de finishstreep kwam gereden, liet tegenover The Race weten dat hij 'niet echt wist wat ze precies wilden bereiken.' "Ik was best onder de indruk van hoe snel we die situatie opgelost hebben en we de race alsnog van start konden laten gaan. Gelukkig kwamen ze het circuit op voordat de lichten aangingen, waardoor we konden blijven zitten en afwachten. Ondanks de heisa vooraf, bleven alle coureurs bij het inkomen van bocht 1 rustig. Ik denk dat we het goed opgelost hebben."

Nico Mueller, coureur voor team Abt Cupra, was ook niet te spreken over de acties. "Ik vond het belachelijk. Weten die mensen wel wat wij hier aan het doen zijn?", doelt de Zwitserse coureur waarschijnlijk op het doel van de raceklasse om een 'schoon' racekampioenschap in de motorsport aan te bieden.

Porsche-coureur Antonio Felix da Costa beaamt de mening van eerdergenoemden, waarbij hij liet weten 'geen fan van dit soort dingen' te zijn. "Volgens mij vechten we toch voor hetzelfde (doel)? Ik weet niet helemaal wat ze van plan waren, maar dit is misschien wel de slechtste klasse in de motorsport om deze actie uit te gaan voeren. Wij zijn verreweg de meest ecologische en duurzame (raceklasse) die er is", vertelt da Costa.

Afsluitend uitte ook Nederlander Robin Frijns zijn ongenoegen met de actie. "Ik kan me niet voorstellen wat er in het hoofd van die mensen omgaat. Wij als Formule E zijn hier om het klimaat te helpen, en dan gaan ze dit soort dingen doen. Ik snap er niks van", sluit Frijns af.