Klimaatdemonstranten claimen verantwoordelijkheid Formule E-protest

De Formule E-race van Berlijn werd gisteren verstoord door een aantal demonstranten. Bij de start van de race kwamen ze de baan op stormen, maar was het onduidelijk voor welk doel ze streden. Nu is bekend gemaakt dat het protest werd georganiseerd door klimaatdemonstranten van Letzte Generation.

De start van de Berlijnse race van de Formule E werd verstoord door een paar demonstranten die over een hek waren geklommen. Uiteindelijk ondervonden de coureurs er weinig hinder van, maar was de kritiek op de actie niet mals. Letzte Generation eiste op sociale media de actie op. Volgens de protestgroep stonden ze op de baan op aandacht te vragen voor het klimaatprobleem, het zorgde voor veel vraagtekens aangezien de Formule E een elektrische raceklasse is.