Video: Verstappen rijdt indrukwekkende online inhaalrace

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen staat bekend als een grote liefhebber van de simulator. De Nederlandse regerend wereldkampioen Formule 1 rijdt in deze Grand Prix-loze weken veelvuldig op de onlineciruits met zijn simvrienden van Team Redline. Hij laat zien dat hij ook online zeer sterk is.

Verstappen en zijn vrienden van Redline zijn deze dagen veelvuldig op de online circuits te vinden. Hun avonturen zijn live te volgen via het Twitch-kanaal van Redline. Daar was deze week te zien dat Verstappen een zeer sterke inhaalrace reed waarmee hij veel indruk maakte op zijn simcollega's. De sfeer is overduidelijk ontspannen, maar dat neemt niet weg dat Verstappen zijn online rivalen allemaal te slim af is.