Fans stelen apparatuur na afloop Australische Grand Prix

De Australische Grand Prix verliep anderhalve week geleden zeer chaotisch. Vooral de slotfase zat bomvol met incidenten, zowel op als naast de baan. Zelfs de organisatie van de race moest zich melden bij de stewards voor een opvallend moment met de fans. Een aantal fans stonden namelijk al half op de baan tijdens de laatste ronde.

De fans zorgden voor een aantal gevaarlijke momenten. Op beelden was te zien dat een aantal van hen al half in de grindbak stonden terwijl de coureurs nog achter de Safety Car reden. Op een aantal andere beelden die dit weekend rondgingen op sociale media is te zien dat sommige fans nog veel verder gingen. Te zien is dat er apparatuur van de FIA van de hekken wordt gehaald en wordt meegenomen. Meerdere fans nemen panelen mee, of er is ingegrepen is onduidelijk.