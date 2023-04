'Formule 1 gaat in kalender voor 2024 snijden, verplaatst GP Japan naar maart'

Volgens ingewijden zijn de eigenaren van de Formule 1, Liberty Media, van plan om de Grand Prix op Suzuka vanaf volgend jaar naar maart te verhuizen. Het idee is de eerste stap van de Amerikaanse opperhoofden om de kalender van de koningsklasse te regionaliseren. Mocht het voornemen daadwerkelijk goedgekeurd worden, dan zal de race vanaf 2024 samen met Australië en China een uitdagende triple-header vormen.

De zeer bijzondere race op het bloedsnelle circuit Suzuka wordt al jarenlang in het herfstseizoen gehouden, maar nu lijkt daar verandering te kunnen komen. Het plan: om vanaf volgend jaar het circuit samen met Australië en China tot een triple-header samensmelten. In haar ambities om de Formule 1-kalender in behapbare regionale stukken te verdelen, wil F1-eigenaar Liberty Media nu met bovenstaande plannen de eerste stappen zetten.

Volgens ingewijden wordt er voor 2024 nog meer in de kalender gesneden. Naar verluidt zal de preseasontest ook voor volgend seizoen in Bahrein plaatsvinden, waarbij de Grand Prix van Saudi-Arabië de seizoensopener wordt. Kort daarna reist het F1-circus richting Australië af, waar dan de uitdagende triple-header zal beginnen. Volgens de berichten zal de Grand Prix van Bahrein later dat jaar op de planning staan.

Of de Formule 1 ook nog een passend plekje voor Singapore zal gaan vinden, blijft nog afwachten. Mochten bovenstaande plannen daadwerkelijk het groene licht zien, blijft het nog afwachten of de topmannen ook van plan zijn om de stratenrace op Marina Bay in het concept te verwerken.