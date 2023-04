Eerste beelden nieuw circuit Saoedi-Arabië tonen spectaculaire layout

Sinds 2021 staat Saoedi-Arabië op de Formule 1-kalender. De heren coureurs rijden sindsdien op een zeer snel stratencircuit in de stad Jeddah. Men heeft echter nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze in de toekomst willen verhuizen naar Qiddiya. Dit circuit is nog in aanbouw en men deelt nu voor het eerst de renders.

Op een aantal renders van het design van het circuit in aanbouw is te zien dat men grootste plannen heeft. Het is de bedoeling dat de baan in 2027 af is, maar men is recent begonnen met de bouw. Op de foto's is te zien dat de baan midden in de woestijn ligt. Rondom de baan zijn onder meer achtbanen, een voetbalstadion en veel lampen te zien. De baan zelf oogt ook spectaculair met onder meer een zeer scherpe bocht en opvallende tribunes.