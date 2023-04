Red Bull verricht snelste pitstop in Australië

Het team van Red Bull Racing kende gisteren een zeer succesvolle Grand Prix van Australië. Max Verstappen schonk het team de zege en won daarmee de derde Grand Prix voor Red Bull van het seizoen. Ook op een ander gebied was Red Bull ijzersterk, in de pitlane waren ze razendsnel.

Voor het eerst in 2023 heeft Red Bull namelijk de snelste pitstop van een Grand Prix volbracht. De Oostenrijkse renstal wisselde de banden van Sergio Perez in 2,11 seconden. Ze waren daarmee sneller dan het team van Alpine dat de banden van Esteban Ocon in 2,65 seconden verwisselden. Ferrari maakte de top drie compleet door de banden van Carlos Sainz in 2,71 seconden te wisselen.

