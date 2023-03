Nieuwe partij meldt zich: plannen voor een team met gendergelijkheid

Autosportfederatie FIA opende eerder dit jaar de deuren voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Geïnteresseerden kunnen zich melden, dat betekent echter nog niet dat ze direct worden toegelaten. Een nieuwe uitdager heeft zich nu gemeld met een uniek concept: een team dat wil werken met 50 procent vrouwen en 50 procent mannen.

Tot nu toe kwam de meest concrete interesse uit de hoek van de combinatie tussen Andretti en Cadillac. Een nieuwe partij onder de naam Formula Equal heeft nu ook interesse getoond. Het is hier dus de bedoeling dat de helft van de werknemers vrouw moet zijn en de andere helft dus man. Het lijkt erop dat het plan wordt gesteund door een nog onbekende Golfstaat, het team moet daar ook worden gevestigd.

Gelijke kansen

Het project wordt geleid door voormalig BAR-teambaas Craig Pollock. Hij deelde de plannen op dinsdag met de Amerikaanse zender CNN: "De opbouw van een compleet nieuw Formule 1-team, met de ambitie om vrouwen gelijke kansen te bieden, is al bijna vier jaar aan de gang. Het idee is om een team op te zetten die voor vijftig procent uit vrouwen en voor vijftig procent uit vrouwen bestaat. Dat is moeilijk te realiseren bij een bestaand team, het gaat echter makkelijker met een schone lei."

Vrouwelijke coureur

Bij een team dat voor de helft uit vrouwen bestaat, verwacht men dus ook een vrouwelijke coureur. Pollock zou dat toejuichen, maar hij ziet ook beren op de weg: "De realiteit is dat je een bepaald aantal punten nodig hebt voor een superlicentie. Ik kan dus niet zeggen of het gaat gebeuren, maar we blijven opletten. Ik hoop voor de vrouwen dat dit gaat lukken. Ik wil wel duidelijk maken dat dit niet alleen gaat om een vrouw in een Formule 1-wagen. Het gaat om het hele team, zelfs tot op het niveau van de directie als dat mogelijk is."