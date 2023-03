Krack wil nog niet juichen: "Dit respectvol en nederig benaderen"

Het team van Aston Martin was afgelopen weekend zeer sterk in de Grand Prix van Bahrein. De Britse renstal was het tweede team achter Red Bull Racing en Fernando Alonso werd dan ook derde in de seizoensopener. Aston Martin-teambaas Mike Krack wil nog niet te vroeg juichen.

Aston Martin werd voorafgaand het seizoen al gezien als een gevaarlijke outsider voor goede resultaten. De renstal was in de vrije trainingen in Bahrein al meerdere keren de snelste met Fernando Alonso. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen werd dan ook derde achter de Red Bulls en was dan ook de best of the rest.

Aston Martin-teambaas Mike Krack wil nog niet te vroeg juichen. De Luxemburgse teambaas ziet zichzelf nog niet als een gevaarlijke uitdager en hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Het gat is denk ik nog steeds aanzienlijk. We weten niet in hoeverre Red Bull moest managen. Uiteindelijk maakten ze comfortabel de pitstops en reden ze op hun gemakje naar de finish. We hebben nu een goed resultaat binnen. We vechten met teams die hieraan gewend zijn. Wij moeten dit respectvol en nederig gaan aanvliegen en we gaan wel zien hoe het gaat."