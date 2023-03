McLaren-teambaas Stella: "Zonder problemen dubbele puntenfinish in Bahrein"

In contrast tot een positieve instelling om 2023 sterk van start te gaan, had het Formule 1-team van McLaren een dramatisch eerste Grand Prix van het jaar. Debutant Oscar Piastri was vanwege technische mankementen de eerste uitvaller van de race, terwijl teamgenoot Lando Norris op zijn beurt ook geen probleemloze race had. Ondanks een tegenvallend resultaat, is McLaren-teambaas Andrea Stella tevreden over het feit dat zijn coureurs, zouden ze geen problemen hebben ondervonden, snel genoeg voor een dubbele puntenscore waren.

McLaren-coureur Oscar Piastri was één van drie Formule 1-rookies die bij de seizoensopener in Bahrein zijn debuut zou gaan opmaken. Naast teamgenoot Lando Norris had McLaren de doelstelling om meteen een flinke puntenscore te gaan pakken. Helaas sloeg voor het papajakleurige team al snel het noodlot toe. Piastri trok zich al in de dertiende ronde terug omdat een onderdeel van zijn auto’s elektronica schade had opgelopen, en Norris moest vanwege een pneumatisch probleem tijdens de race maar liefst zes keer de pitstraat in.

"Helaas had Lando’s (Norris) auto last van een pneumatische lek. Al vroeg in de race kwam dit probleem aan het licht, en vanaf dat moment wisten we dat het mogelijk was om maximaal tien á elf ronden te racen, alvorens hij weer naar binnen moest komen om zijn auto te laten bijvullen. Toch besloten we om in de race te blijven. We maakten het onze doelstelling om binnen één raceronde van de leider te blijven, en ondertussen hopen op een safety car. Dat betekende uiteindelijk dat we zes keer moesten stoppen."

Ondanks een dramatisch raceweekend in Bahrein, laat Stella weten een aantal hele positieve punten uit Bahrein te halen, onder andere over de racepace van de MCL60-auto. "De snelheid van de auto was bijna boven onze verwachtingen. We hebben echt wel kunnen zien dat ons werk tijdens de winterstop om de samenwerking tussen de auto en de banden te verbeteren, heeft geholpen. Dit was vooral bij Lando te zien."

"Maar ook Oscar (Piastri) had tijdens zijn eerste stint een goede bandendegradatie en wist auto’s in te halen. Ondanks dat dit een competitieve race was, hadden we met beide auto’s punten kunnen scoren. Dat is heel positief", concludeert Stella.