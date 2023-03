Verstappen baalt van seizoensstart: "Eerste vrije training was echt heel erg slecht"

Max Verstappen kende een redelijk tegenvallende vrijdag in Bahrein. De Nederlandse regerend wereldkampioen noteerde in geen van de twee vrije trainingen de snelste tijd en klaagde tijdens VT2 dan ook over de auto. Hij beaamt dan ook dat hij een lastige start van de dag had op het circuit in Sakhir.

Verstappen noteerde in de eerste vrije training in Bahrein de derde tijd achter teamgenoot Sergio Perez en Fernando Alonso. In de tweede vrije training was Verstappen nipt langzamer dan de verrassende Alonso. Het was opvallend aangezien Verstappen aan het weekend begon als de grote topfavoriet voor zowel de Grand Prix als de wereldtitel.

Balans

Verstappen geeft toe dat hij een lastige dag kende in Bahrein. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is daar na afloop eerlijk over in gesprek met Verstappen.com: "We hadden een moeilijke start van de dag. De eerste vrije training was echt heel erg slecht, ik kon helemaal geen balans vinden in de auto. Dat was een beetje vreemd want tijdens het testen was het niet zo slecht als vandaag."

Leren

Verstappen is zich bewust van het feit dat er in aanloop naar de derde vrije training en de kwalificatie van morgen nog het één en ander moet gebeuren. Verstappen: "Er zijn dus een paar dingen die we moeten leren begrijpen. Ook de start van de vrije training was lastig. Zelfs met weinig referentie en vertrouwen was de laatste run toen niet verkeerd. Ook voelde onze auto wat beter aan. Over het geheel was de auto niet slecht in de lange run. Ik was een beetje verrast dat we deze snelheid hadden. Ik moet gewoon mijn ritme meer vinden in de auto."