Alunni Bravi verdedigt teamstructuur: "Sport is tegenwoordig veel complexer"

Het team van Alfa Romeo moest in de winter afscheid nemen van teambaas Frédéric Vasseur. De Zwitserse renstal verloor Vasseur aan Ferrari en koos vervolgens voor een nieuwe bijzondere structuur. Men werkt met Alessandro Alunni Bravi als team representative en Andreas Seidl als CEO.

Door het vertrek van Vasseur moest Alfa Romeo opzoek naar een compleet nieuwe werkwijze in de top van het team. Men kondigde direct na het vertrek van Vasseur de komst van voormalig McLaren-teambaas Andreas Seidl aan. De Duitser is nu echter geen teambaas meer en zal als CEO meer in de luwte gaan functioneren bij zijn nieuwe werkgever.

Alunni Bravi zal veel taken van een teambaas op zich gaan nemen, maar hij is officieel gezien geen teambaas van Alfa Romeo. De verwarrende structuur is volgens hem geen enkel probleem, zo deelt hij met Blick: "Het gaat niet om de titel, het gaat om de functie. We hebben de taken onder drie mensen verdeeld omdat je op die manier efficiënt een team kan leiden. Een klassieke teambaas is misschien een traditie in de Formule 1, maar de sport is tegenwoordig veel complexer geworden."