Flörsch wordt onderdeel van Alpine-opleiding

Het team van Alpine trok gisteren het doek van de nieuwe wagen tijdens een uitgebreide show in Londen. De Franse renstal had naast de onthulling van de A523 nog veel meer nieuwtjes. Zo werd het Alpine Race(H)er programma uitgebreid besproken. Als onderdeel van dat programma werd ook een opvallende coureur gepresenteerd.

Tijdens de launchshow werd namelijk bekend dat Sophia Flörsch onderdeel van de Alpine-familie. De Duitse coureur wordt onderdeel van het Race(H)er programma en zal gaan samenwerken met de Alpine Academy. Flörsch zal dan ook in de kleuren van Alpine gaan rijden in de Formule 3. Vorig week werd duidelijk dat Flörsch in de Formule 3 gaat rijden voor het team van PHM Racing by Charouz.

Sophia Floersch joins ALPINE.

The 22y old racer will compete in FIA Formula 3 in 2023 in the colours and guidance of the French F1 racing team ALPINE, together with PHM RACING by CHAROUZ. #sophia #alpine #racegirl #unscripted #SOPtimism #team #alpinecars 1/3 pic.twitter.com/7WDaEIEGZx