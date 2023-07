Wat gebeurde er nog meer op de zondag?

Crashende coureurs tijdens de installatieronde tijdens de Formule 2 en Formule 3, een Nederlandse overwinning in de Porsche Cup en de zeer natte slotrace in de Formule E met kersverse kampioen Jake Dennis. Naast de Formule 1 was er weer genoeg te beleven in autosportland.

Formule 2

Sensatie was er al voordat de groene vlag werd gezwaaid. Kampioenschapsleider Frederick Vesti crashte op weg naar de startgrid.

It was over before it even began 馃槶



Frederik Vesti lost his championship lead after crashing on his way to the grid on Sunday___Escaped_link_64c6c24d95571___ ___Escaped_link_64c6c24d95573___ pic.twitter.com/GX42bWaFUD — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_64c6c24d95575___

Het foutje van Vesti bleek een dure. Titelconcurrent Théo Pourchaire werd tweede in de wedstrijd op Spa-Francorchamps en nam de leiding over in het kampioenschap.

New championship leader!



馃啎馃敍馃敐@TPourchaire ascends to P1 in Spa, and @jackdoohan33 makes huge gains too___Escaped_link_64c6c24d95578___ ___Escaped_link_64c6c24d95579___ pic.twitter.com/CyI9sPhn5T — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_64c6c24d9557b___

De hoofdrace werd gewoon door Jack Doohan. De Australiër begon op P11 en hield zijn hoofd koel op het natte en verraderlijke circuit in de Ardennen. Het was de tweede winst in een hoofdrace op rij voor Doohan.

Enzo Fittipaldi pakte na zijn zege in de sprintrace opnieuw een podium door een derde eindklassering.

Richard Verschoor reed de teleurstelling van zaterdag deels weg door een zesde positie. De Nederlander werd op de zaterdag uit de rangschikking geschrapt na een diskwalificatie door een verkeerde motorstand tijdens de formatielap.

FEATURE RACE POINTS 馃搳



Our top 10 after a frantic feature in Spa 馃槏



Full classification 馃憠 https://t.co/qLgyAl8jKj___Escaped_link_64c6c24d9557d___ #F2 pic.twitter.com/MsDWTtrzry — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_64c6c24d95580___

Formule 3

Niet alleen Vesti kwam knulling aan zijn einde voordat de race überhaupt begon. Ook in de F3 was het dus raak. Gabriele Mini was de sjaak en kon een Did Not Start achter zijn naam schrijven na een flink klappertje.

RACE CONTROL: Formation lap will be started behind the Safety Car



Gabriele Mini has had an incident on the way to the grid, the driver is all OK but will not start the Feature Race ___Escaped_link_64c6c24d95581___ ___Escaped_link_64c6c24d95582___ pic.twitter.com/0zBnHDYhPf — Formula 3 (@Formula3) ___Escaped_link_64c6c24d95584___

Taylor Barnard won de spannende hoofdrace op Spa-Francorchamps, waarmee hij zijn eerste F3-overwinning pakte en Jenzer Motorsport's eerste sinds 2019 pakte.

De Brit was lang met Christian Mansell in gevecht onder moeilijke omstandigheden. Mansell werd tweede en scoorde zijn tweede podium van het seizoen 2023, terwijl Nikita Bedrin als derde afsloot en het feestje voor Jenzer Motorsport extra glans gaf.

Kampioenschapsleider Gabriel Bortoleto zal moeten wachten tot Monza om de coureurstitel van 2023 op te eisen. De Braziliaan finishte als elfde en kwam twee punten tekort om gekroond te worden als kampioen.

馃弫 TAYLOR BARNARD WINS IN SPA! 馃弫



He scored his first-ever podium on Saturday... and WINS on Sunday! What a weekend!___Escaped_link_64c6c24d95585___ ___Escaped_link_64c6c24d95586___ pic.twitter.com/jTa0rSODIp — Formula 3 (@Formula3) ___Escaped_link_64c6c24d95588___

FEATURE RACE POINTS



What. A. Race.



Congratulations to @SophiaFloersch and @alexgarciag24 on scoring their first points in F3! 馃帀



Full classification 馃憠 https://t.co/xAX6ElVLJb#BelgianGP #F3 pic.twitter.com/Vz3lOLMpJj — Formula 3 (@Formula3) ___Escaped_link_64c6c24d9558f___

Porsche Supercup

Voordat Max Verstappen zegevierde in Spa, was er al het Nederlandse volkslied te horen. De pas 18-jarige Morris Schuring won zijn eerste race in deze klasse en was daarmee de jongste winnaar ooit in de 31-jarige historie van deze serie. Morris hield de gehele race kampioenschapsleider Bastian Buus achter zich. Dorian Boccolacci werd derde.

Buus vergrootte door de tweede plaats zijn voorsprong in het klassement naar zeventien punten op Harry King. Beste geklasseerde Nederlander blijft Larry ten Voorde op de vierde plaats. Morris steeg naar de vijfde plaats door zijn zege.

De wedstrijd werd vroegtijdig gestopt vanwege de regenval op het end. De coureurs reden op slicks en dat werd te gevaarlijk. De Porsche Supercup doet niet aan bandenwissels.

De laatste twee rondes zijn in Nederland en Italië. In Nederland staat er een dubbele race op het programma.

#PorscheMobil1Supercup – Morris Schuring celebrates 2nd #Supercup victory of the season for FACH AUTO TECH ahead of #Porsche Junior Bastian Buus and @DorBoccolacci.



Final result will be available later on:https://t.co/XWOvQK5Stn



Provisional result猬囷笍 pic.twitter.com/PfmGlpsG21 — Porsche Supercup (@PorscheSupercup) ___Escaped_link_64c6c24d95596___

Formule E

In Londen kwam het met bakken uit de hemel en de wedstrijd werd na een aantal ronden achter de Safety Car de ePrix voor onbepaalde tijd opgeschort.

Toen de omstandigheden waren verbeterd, kon de race worden hervat op een nat circuit. Polesitter Nick Cassidy behield de leiding en stond de leiding niet meer af op de Indoor-outdoor-baan. Mede dankzij de zege van Cassidy werd zijn team Envision wereldkampioen en volgde Mercedes op.

Mitch Evans zorgde voor dubbelfeest voor Nieuw-Zeeland met een tweede plaats. Kersverse kampioen Jake Dennis gaf zijn zeer succesvolle campagne extra elan met zijn elfde podium van 2023 door als derde te eindigen.