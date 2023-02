'McLaren en Honda voerden verkennende gesprekken over 2026'

Vorige week maakte autosportfederatie FIA bekend welke motorleveranciers zich hadden aangemeld voor de nieuwe motorreglementen van 2026. De opvallendste naam in het rijtje was die van Honda. De Japanners werken momenteel nog samen met Red Bull, maar dat zal in 2026 niet meer het geval zijn. Het lijkt erop dat ze al een verkennend gesprek hebben gevoerd met McLaren.

Honda stopte na 2021 officieel als motorleverancier van Red Bull Racing en AlphaTauri. De Japanners trokken de deur niet helemaal dicht en bleven wel betrokken bij het project. De motoren worden nog steeds gemaakt in Japan maar gaan tegenwoordig door het leven als krachtbronnen van Red Bull Powertrains. In 2026 gaan de partijen uit elkaar en gaat Red Bull samenwerken met Ford.

Geschiedenis

Honda heeft zich dus wel ingeschreven voor de nieuwe motorregels, maar met wie ze gaan samenwerken is nog niet duidelijk. The Race laat echter weten dat er eerste gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Honda en het team van McLaren. De twee partijen kennen en roerige geschiedenis waarbij het niet altijd even makkelijk ging. De samenwerking van 2015 tot en met 2017 verliep immers allesbehalve succesvol.

Red Bull Powertrains

Volgens The Race hebben beide partijen de strijdbijl dus weer begraven en werden er gesprekken gevoerd over 2026. Aangezien het volgens het medium gaat over eerste gesprekken, is het nog niet zeker dat er echt een deal gaat komen. Volgens The Race zou McLaren CEO Zak Brown namelijk ook een bezoekje hebben gebracht aan de faciliteiten van Red Bull Powertrains, de motorische afdeling van Red Bull.