Eerste beelden Alfa Romeo-launch gelekt

Morgen trekt het team van Alfa Romeo het doek van de nieuwe Alfa Romeo C43. Het wordt de eerst bolide van de Zwitsers renstal onder de nieuwe hoofdsponsor Stake. De komst van Stake zorgt er waarschijnlijk voor dat de wagens een nieuwe livery hebben, de eerste beelden van de overalls hinten daar wel op.

Op sociale media gaan namelijk beelden rond van Alfa Romeo-coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou in hun nieuwe race-overalls. De beelden lijken te zijn gemaakt tijdens de opnames van de lauch van de nieuwe C43. De overalls van de Bottas en Zhou zien er compleet anders uit dan voorheen: compleet zwart. De logo's van nieuwe hoofdsponsor Stake zijn duidelijk zichtbaar.

A black and red livery on the Alfa Romeo this year?



Bottas and Zhou's leaked #F1 race suits appear to back up this rumour! 👀 pic.twitter.com/9abG8Su6Dk