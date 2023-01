Artiest creëert art-car voor Alfa Romeo

Het team van Alfa Romeo kondigde vorige week de deal met hun nieuwe hoofdsponsor Stake aan. Sinds de aankondiging van de samenwerking heeft het team ook al de deal met Kick.com bekend gemaakt. Nu heeft de Zwitserse renstal ook een samenwerking aangekondigd met de artiest BOOGIE.

BOOGIE is een in Duitsland geboren graffiti-artiest en voor het team heeft hij een art-car gecreëerd. De wagen is voorzien van een opvallende rode kleurstelling met veel letters. Tevens zijn de logo's van Stake voor het eerst te zien op de wagen. De art-car van BOOGIE is volgens Alfa Romeo ook beschikbaar als 3D-model in AR. De wagen zal binnenkort te zien zijn in Londen.