De Formule 1-sterren van 2028: welke jonge helden komen eraan?

De Formule 1-coureur van morgen rijdt vandaag in een opleidingsklasse. De weg naar de koningsklasse van de autosport is bezaaid met racecompetities waarin er met kleinere, minder vermogende wagens wordt gereden. In de coulissen staat een groepje zeer getalenteerde coureurs klaar om in de toekomst het stokje van de huidige Formule 1-sterren over te nemen.

Sinds jaar en dag vormen de Formule 2 en de Formule 3 de belangrijkste aanvoerroute richting de Formule 1. Ga maar na: van alle coureurs die in de afgelopen vijf jaren richting de Formule 1 promoveerden, is alleen Nyck de Vries rechtstreeks vanuit een andere klasse (Formule E) aangewaaid – en zelfs de Nederlander reed jarenlang in het voorprogramma van de Formule 1.

Welke coureurs vormen het arsenaal aan jonge talenten dat zich in de toekomst bij de grootheden van de Formule 1 mag voegen? GPToday.net belicht de meest veelbelovende jongelingen die dromen van een verblijf in de koningsklasse. Let wel: aangezien de coureurs van de F2 en de F3 inmiddels over naamsbekendheid beschikken, slaan wij deze over.

Andrea Kimi Antonelli

25-08-2006 (16 jaar)

Zijn naam is veelzeggend en bovendien geen toevalstreffer: deze Mercedes-pupil is vernoemd naar enkelvoudig Formule 1-wereldkampioen Kimi Räikkönen. In tegenstelling tot de voormalig Ferrari-coureur komt Antonelli echter niet uit Finland, maar uit Italië. In het raceseizoen 2022 veegde Antonelli de vloer aan met zijn concurrenten in het inmiddels de nek omgedraaide, bijzonder competitieve Duitse Formule 4-kampioenschap én tevens in het Italiaanse equivalent van die serie.

Komend jaar is Antonelli te bewonderen in het Formula Regional European Championship by Alpine, of kortweg het FRECA. Wie Antonelli aan het werk wil zien kan later dit jaar naar het Circuit Zandvoort rijden: in het derde weekend van oktober mogen de coureurs van het FRECA hun kunsten in het voorprogramma van de GT World Challenge op het duinencircuit in Noord-Holland vertonen.

Alex Dunne

11-11-2005 (17 jaar)

De hoop van het Ierse eiland is de jonge Alex Dunne. In het afgelopen raceseizoen schreef de goedlachse Ier overtuigend het Britse Formule 4-kampioenschap op zijn naam. Wat betreft de aanwas van jonge racetalenten bleek Ierland in de afgelopen jaren niet bepaald rijk bedeeld, maar Dunne zou zomaar de opvolger van Ralph Firman als Ierse deelnemer aan een Formule 1-race kunnen worden.

Het probleem van Dunne zit ‘m echter in de centen: hij kon dit jaar al in de Formule 3 rijden, maar heeft uit financiële overwegingen gekozen voor de Britse Formule 3-klasse, die tegenwoordig als GB3 door het leven gaat. Dunne wordt door meerdere Formule 1-teams in de gaten gehouden en een goed seizoen in de GB3 zou alsnog weleens kunnen resulteren in een tussentijdse overstap naar het internationale F3-kampioenschap.

Josh Pierson

14-02-2006 (16 jaar, over twee weken 17)

Reeds een compleet seizoen heeft de jonge Josh Pierson ervaring op het allerhoogste niveau. De Amerikaanse tiener debuteerde tijdens de 24 uur van Daytona in 2022 – dus niet de editie van afgelopen weekend, maar die van ruim een jaar geleden – in de LMP2-klasse van het IMSA-kampioenschap en vertoonde gedurende het seizoen zijn racekunsten in het WEC. Pierson won direct zijn eerste WEC-race op het circuit van Sebring.

Dat Pierson wat in zijn mars heeft staat buiten kijf, maar of hij het ook achter het stuur van een éénzitter kan moet nog blijken. Zodoende – en mede dankzij zijn volle tassen met geld – heeft het IndyCar-team Ed Carpenter Racing de talentvolle tiener aangenomen als officiële ontwikkelingscoureur. Komend jaar rijdt Pierson met dak in de IMSA en het WEC, en zonder dak in de Indy NXT (de serie die tot vorig jaar bekend stond als de Indy Lights).

Laurens van Hoepen (kopfoto)

06-09-2005 (17 jaar)

De protegé van Nyck de Vries. Laurens van Hoepen bleek nagenoeg onverslaanbaar in karting en koos voor de opmerkelijke overstap richting het FRECA. Normaliter zetten jonge racetalenten hun eerste autosportstappen in de Formule 4, maar de jonge coureur uit Wassenaar besloot direct voor een duik van de bovenste plank. Het was niet de meest eenvoudige stap, maar Van Hoepen toonde zich in 2022 meermaals competitief, met als uitschieter twee rookieklassezeges in Monaco.

Komend jaar mag de jonge Nederlander op herhaling in het FRECA. Mede dankzij de tips en adviezen van zijn manager rijdt Van Hoepen bij het vermaarde ART Grand Prix en mag hij tot een van de titelfavorieten worden gerekend. Als Van Hoepen dit jaar uitblinkt, zal de overstap richting Formule 3 voor 2024 niet uitblijven.

Doriane Pin

06-01-2004 (19 jaar)

De net negentien jaar oud geworden Française is eigenlijk een beetje een vreemde eend in deze bijt. Pin rijdt namelijk al jaren met een dak boven haar hoofd. Afgelopen seizoen maakte de Pocket Rocket, zoals ze genoemd wordt vanwege haar geringe lengte, deel uit van het Iron Dames-team dat geschiedenis schreef door als eerste vrouwenequipe een ELMS-wedstrijd te winnen. Pin is zo mogelijk de snelste vrouw die momenteel rondrijdt: haar kampioenstitel in de Ferrari Challenge Europe geldt als onderbouwing voor dat standpunt.

Geldschieter Iron Lynx heeft inmiddels goed in de smiezen dat Pin een aardig potje kan sturen, en betaalt haar zitje voor komend jaar. Dat is geen misselijke: de kleine, talentvolle tiener uit Frankrijk schuift voor komend seizoen aan bij het sterke WEC-team van Prema Racing. Aldaar zal zij naar alle waarschijnlijkheid een rijderstrio vormen met gewezen hardrijders als Mirko Bortolotti en Daniil Kvyat. Als Pin het in het WEC voor elkaar krijgt, kan zij gezien haar jonge leeftijd en de vraag naar vrouwelijk talent op het hoogste niveau zomaar goede kaarten overleggen voor een eventuele overstap naar de Formule 1.