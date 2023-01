Zoon van oud F1-coureur Montoya nu officieel Red Bull-junior

Sebastián Montoya, de zoon van oud F1-coureur Juan Pablo Montoya, maakt nu officieel deel uit van de juniorafdeling binnen de Red Bull-familie. Eerder in 2022 kondigde de zeventienjarige coureur al aan zich bij de immens grote lijst van officiële Red Bull topsporters toe te voegen; nu lijkt de Colombiaans-Amerikaanse coureur ook de ondersteuning van Red Bull te krijgen in de reis richting de Formule 1.

Sebastián Montoya begon zijn carrière in de autosport in de kartwereld. Tussen 2013 en 2020 nam de jonge Montoya deel aan verschillende kartkampioenschappen, waaronder een aantal in Europa. Vanaf 2020 stapte de nu zeventienjarige coureur over naar het openwielracen, waar hij in de ADAC F4 en FRAC, FREC en F3 heeft gereden. Ook heeft Montoya inmiddels al wat ervaring in het langeafstandsracen; in 2022 nam de racer namelijk samen met vader Juan Pablo deel aan de 12 uursrace van Sebring.

Ook in 2023 zal de coureur niet stilzitten: samen met het team van Hitech Grand Prix zal Montoya deelnemen aan het Regionale Midden-Oosterse Formule kampioenschap, waar hij hoopt een sterke basis neer te zetten voor een opstap dichterbij de Formule 1. Nu Montoya officieel deel uitmaakt van het juniorteam van Red Bull, lijken zijn dromen op een F1-deelname dichterbij dan ooit.