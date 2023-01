Kritiek op porpoising-maatregelen: "Na Bakoe overdreven gereageerd"

Sinds vorig seizoen gelden er nieuwe technische reglementen in de Formule 1. Dit nieuwe regelboek bracht ook nieuwe hindernissen voor de teams met zich mee. Eén van de veelvoorkomende problemen was porpoising. Het gestuiter leidde tot fysieke klachten en er werden maatregelen genomen. Pat Symonds vond de reacties overdrijven.

De porpoising-problemen kwamen vorig jaar al vroeg aan het licht. Het team van Mercedes had zeer veel last van het gehobbel en dat zorgden voor veel problemen. Vooral in de straten van het Azerbeidzjaanse Bakoe waren de problemen bij Mercedes zeer groot. Lewis Hamilton gaf zelfs aan dat het hevige gestuiter van de auto zorgde voor fysieke problemen.

Fout

De porpoising-problemen waren niet aan het licht gekomen bij het opstellen van de regels. Sportief directeur van de Formule 1 Pat Symonds geeft in gesprek met Auto, Motor und Sport de fout toe: "Ik had het kunnen weten. Ik heb namelijk nog gewerkt aan auto's met groudeffect. Ik was het gewoon vergeten. Er is geen twijfel dat het stuiteren de zaken veranderde. De teams moesten dat problemen eerst oplossen voordat ze met de aerodynamica aan de slag konden gaan."

Overdreven

Na de klachten van Hamilton in Bakoe besloot autosportfederatie FIA in te grijpen. Er werd een controversiële technische richtlijn geïntroduceerd en er kwamen nieuwe controles. Symonds heeft hier zo zijn bedenkingen over: "Ik denk dat er na Bakoe nogal overdreven is gereageerd. We zagen daar de ergste effecten omdat een team iets probeerde wat niet werkte en ze traden daarmee naar buiten. Als mensen niet hadden ingegrepen, dan was het probleem ook wel opgelost. De meeste teams begrijpen nu wel hoe ze het stuiteren onder controle moeten houden."