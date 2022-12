Haug schaamt zich voor staat Duitse autosport

Duitsland was jarenlang één van de leidende landen in de Formule 1. Er stonden meerdere Duitsers op de grid, er waren veel Duitse teams en de Duitse Grand Prix was zeer populair. Inmiddels is dat niet meer het geval en dat zorgt voor de nodige ergernis. Norbert Haug schaamt zich dan ook dood.

In de afgelopen eeuw waren Duitsers in de Formule 1 opvallend succesvol. In deze eeuw werden tot nu toe drie Duitse coureurs wereldkampioen. Michael Schumacher pakte in deze eeuw vijf van zijn zeven wereldtitels, Sebastian Vettel werd vier keer wereldkampioen en ook Nico Rosberg pakte zijn titeltje mee. Inmiddels is de talentenstroom opgedroogd er rijdt in 2023 Nico Hülkenberg als enige Duitser in de Formule 1. Dit jaar waren dat er nog twee maar Sebastian Vettel is met pensioen gegaan en Mick Schumacher heeft geen zitje gevonden.

Voormalig Mercedes-kopstuk Norbert Haug schaamt zich voor de penibele situatie in zijn thuisland. De Duitser ziet dat er weinig interesse is voor een comeback van de Duitse Grand Prix en ook de opgedroogde talentenstroom baart hem zorgen. In gesprek met RND is Haug zeer kritisch: "In Duitsland is de Formule 1 in een soort tragedie veranderd. Elke autosportliefhebber in Duitsland moet zich hiervoor gaan schamen."