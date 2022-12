Red Bull verzorgt demorun tijdens 12 uur van Bathurst

Het team van Red Bull Racing zal in februari een bijzondere demorun gaan verzorgen. De Oostenrijkse renstal staat bekend om hun opvallende publiciteitstunts maar ditmaal zijn ze aanwezig bij een bijzonder race-event. Red Bull zal namelijk een demo gaan verzorgen voorafgaand de 12 uur van Bathurst.

Dat betekent dus dat er een Formule 1-bolide zal gaan rijden over het iconische Mount Panorama Circuit in Australië. Het event vindt plaats in het weekend van 5 februari en Red Bull zal de demorun verzorgen in een RB7 uit 2011, Sebastian Vettel werd toen wereldkampioen in deze wagen. Het is niet de eerste keer dat er een Formule 1-wagen in actie komt op het circuit, McLaren ging Red Bull in 2011 voor. Het is nog niet bekend wie de RB7 zal gaan besturen.