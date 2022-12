Mercedes dankt fans voor trouwe support in open brief

Het team van Mercedes heeft een zwaar seizoen achter de rug. De Duitse renstal begon 2022 als de regerend constructeurskampioen en sloot het jaar af met één zege en de derde plaats bij de constructeurs. De fans van Mercedes bleven het team steunen. Mercedes deelt nu een dankwoord.

De Duitse renstal doet er alles aan om hun fans zo goed mogelijke te bedanken voor hun steun. Op sociale media deelt men een open brief. Mercedes dankt hen voor de steun in goede en slechte tijden: "Dit jaar was jullie steun belangrijker dan ooit. Jullie herinnerde ons eraan dat we moeten blijven pushen tot we terug zijn aan de top. Terwijl het harde werk op de fabriek door goed, geeft dit moment van het jaar ons de kans om te reflecteren op de afgelopen twaalf maanden."