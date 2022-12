Bijzonder tijdschema Formule 1 Grand Prix van Las Vegas onthuld

Autosportfederatie FIA deelde donderdag de officiële starttijden voor alle sessies in het aankomende seizoen. In dit document zijn de starttijden van alle trainingen, sprints, kwalificaties en races te zien. Er zijn maar weinig opvallende dingen te zien, maar men krijgt wel voor het eerst van de weekendstructuur van de Grand Prix van Las Vegas te zien.

De Grand Prix in de gokstad in de staat Nevada keert aankomend jaar terug op de Formule 1-kalender. Het belooft een zeer bijzonder raceweekend te worden aangezien de baan dwars door de stad gaat. Onderdeel van het circuit is onder meer de wereldberoemde Strip, tevens rijden de heren coureurs langs alle casino's en hotels. Tevens wordt de race gehouden op zaterdagavond lokale tijd.

Aangezien de Grand Prix dus op een zaterdag plaatsvindt, is de structuur van het weekend ook anders. Alle sessies worden verreden na zonsondergang en zijn dus in de avond. De eerste twee vrije trainingen worden verreden op donderdagavond lokale tijd. De tweede vrije training eindigt zelfs pas om 23:00 lokale tijd, oftewel 8.00 uur op de Nederlandse vrijdagochtend. Een dag later worden de derde vrije training en de kwalificatie afgewerkt. De kwalificatie begint om 22:00 lokale tijd. De Grand Prix start op zaterdagavond 22:00 lokale tijd. In Nederland is het dan 07:00 uur 's ochtends.