Ook dit was 2022: die ándere invalbeurt van Nyck de Vries

Max Verstappen werd wederom wereldkampioen, George Russell en Carlos Sainz boekten hun eerste Grand Prix-zeges en uiteindelijk wist Charles Leclerc ternauwernood de tweede plaats in het eindklassement bij Sérgio Pérez weg te houden. Het verloop van het Formule 1-seizoen 2022 is bekend, maar wat gebeurde er buiten de koningsklasse? In de rubriek ‘ook dit was 2022’ belicht GPToday.net verhalen van buiten de Formule 1.

In de eerste maand van dit afgelopen jaar verdedigt Hendrik Johannes Nicasius de Vries, beter bekend onder zijn roepnaam Nyck, de kleuren van het Mercedes Formule E-team. Als nieuwbakken wereldkampioen mag de kleine Fries eind januari zijn opwachting maken op het stratencircuit van Diriyah, waar-ie met een racewinst zijn nieuwe jaar direct voortvarend begint.

Titelprolongatie is echter onmogelijk, daarvoor blijkt de Formule E te onvoorspelbaar. Dankzij zijn warme band met Mercedes krijgt De Vries ook op andere vlakken de mogelijkheid om zijn kunsten te etaleren. Uiteindelijk culmineert een handvol trainingsdeelnames in een verrassend Formule 1-debuut op Monza, met een prachtige negende plaats en twee WK-puntjes als resultaat. Het is echter niet die invalbeurt die vandaag belicht wordt, maar een andere, mogelijk nog véél indrukwekkendere.

Endurancetopper

In de jaren tussen het veroveren van de Formule 2-kroon en het plotselinge Formule 1-debuut rijdt De Vries niet enkel in de Formule E, ook zet hij stappen in de endurancewereld. Namens Racing Team Nederland mag de talentvolle twintiger al in de nazomer van 2018 zijn debuut maken, om vanaf het seizoen 2019-20 de voltijd derde bestuurder van de geelgekleurde wagen te zijn. Met een LMP2-zege op Fuji groeit De Vries in no-time uit tot endurancetopper.

Enkele invalbeurten in het WEC (2021) worden afgewisseld met voltijdprogramma’s in de European Le Mans Series (2020, ’21), althans, zolang de Formule E-kalender dat toestaat. De endurancepaddock slaat bij tijd en wijle steil achterover van wat ze mag aanschouwen. De Vries rijdt zo ongelooflijk hard, dat vijfvoudig Le Mans-winnaar Toyota hem maar wat graag binnen de eigen gelederen tracht te verleiden.

Tijdens het WEC-seizoen 2020 wordt De Vries tot officiële reserverijder van het Japanse merk benoemd, maar als er voor 2022 een zitje vrijkomt moet de Nederlander lijdzaam toezien hoe de eigen kweek eerst gaat. Toyota wil op elke van haar twee wagens minstens één Japanse coureur inzetten en omdat Kazuki Nakajima zijn helm aan de wilgen hangt, moet er een nieuwe Japanner worden ingevlogen voor de #8-bolide. Zodoende blijft De Vries reserve en mag niet hij, maar Super Formula-coureur Ryo Hirakawa doorstromen naar de hoofdmoot.

Philippe Cimadomo

De Vries houdt ondanks het politieke spel zijn focus, zoals hij zich in de recente jaren immer correct heeft uitgelaten over beslissingen die buiten zijn controle worden genomen. Mede daardoor bouwt de Nederlander een gunfactor op bij verschillende teambazen in vele raceklassen. Denk bijvoorbeeld aan Xavier Combet van het Franse TDS Racing, die als technisch partner van Racing Team Nederland een goed beeld heeft van de onvolprezen stuurmanskunsten van de Friese coureur met Indonesische roots.

Combet zit daags voor de 24 uur van Le Mans in een lastig parket. Zijn betalende amateurrijder Philippe Cimadomo heeft in drie trainingsdagen tijd de eigen TDS-wagen stevig opgevouwen, een andere coureur op wilsonbekwame wijze in de muur gezet en jankt ‘m bij het inrijden van de pits bijna tegen een tegenstander aan. WEC-wedstrijdleider Eduardo Freitas heeft Cimadomo daarom geschorst voor het verdere verloop van het evenement, wat betekent dat TDS zonder derde rijder zit.

In alle haast worden twee Nederlanders opgebeld: Giedo van der Garde, de eerste bekende van Combet, met wie hij al jaren heeft samengewerkt, en later Nyck de Vries. Aangezien Van der Garde zijn oproep mist – hij zou in het Amsterdamse uitgaansleven zijn aangetroffen – en De Vries wél opneemt, mag de kleinere van beide Nederlanders instappen voor een impromptu Le Mans-optreden.

Heldenrit

Aangezien Cimadomo een amateur is, werd de inschrijving van de #13 TDS-bolide geklasseerd in de aparte Pro/Am-categorie. Echter, met De Vries in zijn plaats, wordt de wagen opgewaardeerd naar een plek binnen de razend competitieve LMP2-overallcategorie. De Vries ziet in de persoon van Mathias Beche een gewezen veteraan naast zich, die weet hoe hij een wagen razendsnel en schadevrij naar de streep rijdt. Het duo wordt vergezeld door de jonge Nederlandse debutant Tijmen van der Helm.

Vanwege de problematiek in trainingssessies en kwalificatie moet de TDS-equipe vanaf de laatste startplaats in LMP2 vertrekken. Het nieuwe drietal begint vanaf een dertigste plaats aan de bekendste endurancerace ter wereld – de vijf Hypercarbolides buiten beschouwing latend, is dat een vijfentwintigste positie in de LMP2-categorie.

De Vries rijdt een absolute heldenrit in Noord-Frankrijk. Deze alinea, deze paragraaf en zelfs dit verhaal doet tekort aan zijn optreden. De Nederlander rijdt rondetijden die door geen enkele van zijn bijna honderd LMP2-concurrenten worden evenaart, en dat zonder enige voorbereiding. Hij stapt in een wagen die hij niet kent, jakkert op indrukwekkende wijze naar voren en haalt na een complimentenregen zijn schouders op alsof het een eenvoudig zondagsrit betrof en hij niets meer dan enkel zijn werk heeft gedaan.

Ter indicatie: De Vries rijdt 135 rondjes, dat is 37 procent van de totale raceafstand van TDS, en doet dat in een gemiddeld tempo van 3:34.0. Enkel stercoureur Antonio Felix da Costa (JOTA) kan zijn Hollandse rivaal enigszins in het spoor blijven (3:34.1), de rest van het veld levert iedere ronde gemiddeld minstens twee tienden in ten opzichte van De Vries. Teammaat Beche zelfs meer dan een volle seconde, Van der Helm tweeënhalf. Let wel: Beche en Van der Helm hebben aan elke trainingssessie deelgenomen en reden bovendien eerder in het jaar al twee vieruursraces met TDS in de ELMS-serie.

Aanbiedingen

Het regent aanbiedingen in huize De Vries. Toyota wil hem vastleggen als vaste rijder voor het WEC-seizoen 2023, waarbij hij de plek van José María López zou moeten overnemen. Ondertussen beweegt de Stellantis-groep hemel en aarde om de Le Mans-held te bewegen tot het ondertekenen van een overeenkomst met haar nieuwe Formule E-team Maserati.

De Vries houdt zijn hoofd koel en weet ondanks de vleiende aanbiedingen overzicht te bewaren. Als reserverijder van Mercedes is hij immers ook nog altijd aan de Formule 1 verbonden en laat hem dit jaar, kort voor Le Mans, nu juist zijn eerste Grand Prix-weekendmeters hebben gemaakt. Als Alexander Albon uitvalt voor de Italiaanse Grand Prix raakt het hele Formule 1-verhaal in een stroomversnelling.

Dankzij die sterke invalbeurt op Monza wordt het geen Toyota WEC-stoel met Maserati FE-optredens, maar een voltijdzitje bij het team van AlphaTauri in de Formule 1. De Vries heeft eindelijk gekregen waar hij al zolang naar verlangde: een plek in de koningsklasse van de autosport. Zijn optreden in Monza was memorabel, maar zij die erbij waren op Le Mans benoemen die wedstrijd als nog een stap ongelooflijker. Feit is dat Nyck de Vries het jaar 2022 van zijn lang-zal-ze-leven niet gaat vergeten.