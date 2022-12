Formule 1 onthult meer details over speciale tentoonstelling

Volgend jaar krijgt de Spaanse hoofdstad Madrid een opvallende primeur. In de stad wordt namelijk de eerste officiële Formule 1-tentoonstelling gehouden. Over de invulling van de tentoonstelling is nog niet veel bekend maar men weet nu wel vanaf wanneer de tickets in de verkoop gaan.

Eerder deze week maakte de Formule 1 meer informatie bekend over de ticketverkoop van de tentoonstelling. De tickets zijn sinds gisteren in de verkoop gegaan. Men kan tickets kopen voor de tentoonstelling die duurt van 24 maart tot en met 16 juli. Er worden zes verschillende ruimtes gebruikt voor de tentoonstelling.

Men maakte bekend dat er eerst een ruimte is met de naam 'The Human Race', hier worden de bezoekers welkom geheten en voorbereid op wat er komen gaat. Daarna volgt het 'Design Lab' waar fans terecht komen in een soort fabriek. Vervolgens gaat men naar een ruimte met de naam 'Once Upon A Time In Formula 1, hier leert men van alles over de geschiedenis van de sport. De ruimte 'Drivers and Duels' brengt men in een ruimte vol legendarische duels. De ruimtes 'Revolution By Design' en 'The Pit Wall' sluiten de tentoonstelling af.