Video: Verstappen ontvangt bijzondere liefdesverklaring

Het team van Red Bull Racing kende een zeer succesvol seizoen in 2022. In Abu Dhabi sloten ze dat af met een hoogtepunt, Max Verstappen schreef de seizoensfinale op zijn naam en Sergio Perez kwam als derde over de lijn. Zoals gewoon deelde Red Bull daarna de beste soundbites en video's van het weekend.

Ditmaal deelt men hij Sergio Perez geniet op een boot en hoe de Mexicaan nog even dubbelcheckt of hij wel op tijd klaar is met testen voor de WK-voetbalwedstrijd van zijn land. Tevens is te zien hoe Max Verstappen een liefdesverklaring ontvangt en hoe teambaas Christian Horner ontdekt dat er heel veel mensen voor hem werken.