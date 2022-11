Zonneschijn of regenbuien: wat doet het weer in Abu Dhabi?

Aankomend weekend staat in Abu Dhabi de laatste Grand Prix van het seizoen op het programma. Op het Yas Marina Circuit willen de heren coureurs hun seizoen zo goed mogelijk afsluiten. Ze hoeven dit weekend in ieder geval geen rekening te houden met plotselinge regenbuien of andere vormen van neerslag.

In het snikhete Abu Dhabi is regen vrijwel uitgesloten. Op de vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen afgewerkt op het Yas Marina Circuit en vanzelfsprekend is het dan droog. Tijdens de eerste vrije training zal het kwik stijgen tot zo'n 33 graden Celsius. Tijdens de tweede vrije training zal het waarschijnlijk iets koeler zijn, de sessie wordt immers verreden in het schemerduister.

Op zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden en wederom zullen de temperaturen een rol gaan spelen. Het wordt ongeveer 30 graden Celsius en er is wederom geen neerslag te verwachten. Ook op zondag zal er tijdens de Grand Prix geen druppel regen gaan vallen. Aangezien de race wordt verreden terwijl de zon ondergaat, krijgen de coureurs te maken met optimale temperaturen. Er zal wel een windje aanwezig zijn maar deze zal niet te hard zijn.