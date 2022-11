Topman Beerthuizen is 'ambitieus' en wil uitzendrechten Formule 1 terug naar Ziggo Sport halen

Ziggo Sport-voorman Marcel Beerthuizen hint in een video op het Youtube-kanaal van Ziggo Sport dat het een serieuze poging wil wagen om zo veel mogelijk ‘premium content’ naar het welbekende televisiekanaal 14 te halen. Een mooi voorbeeld wordt hierbij genoemd door de topman zelf: ook de uitzendrechten van de Formule 1 zijn in het vizier van Ziggo.

Vorige week kwam televisiezender Ziggo Sport met nieuws naar buiten dat het per 2024 de rechten heeft binnengehaald om de Champions League, Europa League en Conference League naar haar Ziggo-abonnees uit te kunnen zenden. Het nieuws laat zien dat Ziggo Sport CEO Marcel Beerthuizen daad bij woorden voegt om de grote sporten terug naar zijn televisiekanalen te halen. Beerthuizen zegt 'ambitieus' te zijn om ook te proberen de uitzendrechten van de Formule 1 terug te halen naar het kanaal.

Met het grote nieuws volgend krijgt Beerthuizen de vraag of het bij de exclusieve uitzendrechten van de UEFA-leagues begint en eindigt. De topman geeft een cryptisch antwoord met een hint naar de ambities van de zender: "We zijn altijd geïnteresseerd in premium content. Dat hoort bij onze zender en we willen het allerbeste van sport brengen. Dat is Eredivisevoetbal, maar dat is ook Formule 1 bijvoorbeeld. Het is niet gezegd dat je dit zomaar kan binnenhalen, maar ambitieus zijn we, dat hebben we hier wel mee laten zien denk ik", sluit Beerthuizen af.

Vanaf begin 2022 heeft het Zweedse Viaplay de Nederlandse uitzendrechten van de Formule 1 in handen. De streamingdienst heeft hiervoor een contract voor tot en met 2024. De mate van populariteit van de Formule 1 in Nederland is nog steeds even sterk aanwezig; met de hint van Beerthuizen laat Ziggo Sport zien dat het haar best zal doen om de uitzendrechten van de Formule 1 terug te halen.