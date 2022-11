Checo Perez boos op Verstappen: "Dat laat zien wie hij echt is"

Checo Perez is niet blij met Max Verstappen. De Red Bull-coureurs lagen op de zesde en zevende positie. Als Verstappen de vijfde positie niet wist over te nemen van Alonso, dan moest hij van positie switchen. Dit deed de Nederlander niet.

Perez heeft de punten hard nodig in het kampioenschap, terwijl de Limburger het wereldkampioenschap al heeft. Max Verstappen legde uit over de radio:

GP: "Max, let Checo through please.

GP: "Max, what happened?"

Verstappen: "I told you already last time, you guys don't ask that again to me, OK? Are we clear about that? I gave my reasons and I stand by it."

Checo Perez reageerde met deze boordradio:

Checo: "Yeah - Thank you for that guys - Thank you"

Na de race kwam de Mexicaan voor de camera en verklaarde: "Die twee wereldkampioenschappen heeft hij ook aan mij te danken!"