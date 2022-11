Wat doet het weer in Brazilië?

Aankomend weekend wordt de Braziliaanse Grand Prix verreden op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. Aangezien het een sprintweekend is worden er op alle drie de dagen belangrijke sessies afgewerkt. De kans is groot dat de coureurs tijdens deze sessies moeten opletten voor de weersomstandigheden.

De kans op, hevige, neerslag en zelfs onweer is vrijwel het gehele weekend aanwezig. Op de vrijdag worden volgens het sprintformat de eerste vrije training en de kwalificatie verreden. Het zal vrijdag zo'n 25 graden Celsius worden maar de regen hangt in de lucht. De vrijdag heeft de meeste kans op regen, in de loop van de middag kan het vooral gaan regenen. Kans op uitstel is dus aanwezig.

Op de zaterdag worden volgens het sprintformat de sprint en eerst de tweede vrije training afgewerkt. In tegenstelling tot de vrijdag zal het nu waarschijnlijk droog gaan blijven in Sao Paulo. De kans op regen is niet nul maar het is de verwachting dat de sprint door verloopt. Op zondag wordt de Grand Prix afgewerkt en men moet rekening houden met regen, toch kan het ook zomaar droog blijven. Het wordt zo'n 29 graden Celsius dus ook de hitte kan een rol gaan spelen.