Video: Domenicali ontmoet 'Domenicali', Verstappen, Sainz en anderen

In Austin werd de paddock opgeschut door de aanwezigheid van komiek Conor Moore. De komiek staat bekend om zijn imitaties en kreeg afgelopen jaar de lachers op zijn hand met zijn imitaties van Formule 1-prominenten. Samen met deze prominenten nam hij in Austin video's op.

Langzamerhand druppelen de video's naar buiten. Deze week verscheen de sketch die Moore opnam met Formule 1-CEO Stefano Domenicali. In de video ontmoet Moore, verkleed als de Italiaanse CEO, Domenicali en gaan ze samen in gesprek over de toekomst van de sport. Voor de echte Domenicali is het een hele opgave om zijn gezicht in de plooi te houden.