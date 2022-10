Ook Aston Martin bestraft na budgetcap-overtreding

Naast Red Bull Racing is ook Aston Martin bestraft voor het overtreden van de regels omtrent de budgetcap. In tegenstelling tot Red Bull had Aston Martin de budgetcap niet overschreden, de Britse renstal had wel een procedurele fout gemaakt. De FIA heeft een overeenstemming met Aston Martin bereikt en een boete uitgedeeld.

Aston Martin heeft een zogenaamde Accepted Breach Agreement gesloten met de FIA. Dat betekent dus dat de Britse renstal in handen van Lawrence Stroll hebben ingestemd met de boete. Aston Martin moet een boete van 450.000 dollar betalen, ze hebben de budgetcap niet overschrijden dus hun boete valt ook veel lager uit dan de boete van Red Bull Racing.

De FIA publiceerde de uitkomst van de zaak nadat men de straf van Red Bull bekend had gemaakt. De FIA laat ook in de Aston Martin-zaak weten dat er niet met opzet procedurefouten zijn gemaakt door het team. Ook van fraudeleuze zaken in geen enkel bewijs gevonden. Aangezien Aston Martin heeft aangegeven in te stemmen met de straf, is er geen mogelijkheid meer om in protest te gaan.