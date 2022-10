Verstappen wil winnen in Mexico: "We zullen blijven pushen!"

Aankomend weekend kan Max Verstappen het record van de meeste Grand Prix-zeges in één seizoen officieel verbreken. In Mexico is Verstappen één van de kanshebbers voor de zege. De Nederlander kijkt zelf uit naar de race, hij hoopt dat hij op zondag weer kan meestrijden voor de zege.

Verstappen arriveert in Mexico al als de wereldkampioen. De Nederlander greep de titel bijna drie weken geleden in Japan. Afgelopen weekend in Austin schonk Verstappen zijn team Red Bull Racing de constructeurstitel door de race op zijn naam te schrijven. Door zijn Amerikaanse zege staat hij nu op gelijke hoogte met Sebastian Vettel en Michael Schumacher in het klassement van de meeste zeges in één seizoen.

Taco's

De Mexicaanse Grand Prix valt goed in de smaak bij Verstappen, letterlijk en figuurlijk, en hij wil dan ook weer gaan meestrijden voor de zege. In zijn vooruitblik op Verstappen.com is hij duidelijk: "Ik kijk ernaar uit om weer terug te keren in Mexico. Ik houd van het eten en dan vooral de taco's! We hebben als team vorig jaar extreem goed gepresteerd in Mexico. Het was ongelooflijk om daar vorig jaar te winnen en we hopen dit jaar hetzelfde te doen."

Perez

Verstappen kan in Mexico op veel steun rekenen. Thuisrijder Sergio Perez is immers zijn teamgenoot en de Mexicaanse fans zullen hem dan ook hartstochtelijk aanmoedigen. Verstappen: "Het is altijd mooi om alle Red Bull-fans op de tribunes te zien. Ze hebben zoveel passie en er is altijd veel support voor Checo. We hebben de titels als veiliggesteld maar we zijn hier om te winnen. We zullen blijven pushen en er alles aan doen om de rest van het seizoen competitief te blijven."