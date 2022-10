Haas onthult vandaag groot nieuws op persconferentie

Het team van Haas rijdt aankomend weekend in Austin zijn thuisrace op het Circuit of the Americas. De Amerikaanse renstal is bezig met een sterk seizoen en punten voor het thuispubliek zijn dan ook goed mogelijk. Haas komt dit weekend ook met groot nieuws, men kondigt namelijk een speciale persconferentie aan.

Het is nog onduidelijk wat er op de aangekondigde persconferentie precies wordt gedeeld met de buitenwereld. Haas heeft momenteel de nodige zaken lopen en het is goed mogelijk dat men één van die dingen gaat onthullen. Het team heeft bijvoorbeeld nog steeds één vrij stoeltje over voor 2023. Alleen Kevin Magnussen heeft immers een vast contract, Mick Schumacher hoopt nog altijd op contractverlening.

Het is echter niet de verwachting dat men bij Haas een nieuwe coureur gaat aankondigen. Meerdere media verwachten namelijk dat Haas een nieuwe hoofdsponsor gaat onthullen. De Amerikaanse renstal heeft sinds begin dit jaar geen hoofdsponsor meer. Tijdens de eerste wintertest in Barcelona brak immers de oorlog in Oekraïne uit. Haas ondernam direct actie en verscheurde de contracten met de Russische titelsponsor Uralkali. Ook de Russische coureur Nikita Mazepin mocht vertrekken.