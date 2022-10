F1-circuit in Zimbabwe wordt stopgezet nabij beroemde Victoria Falls

Zimbabwe leek op weg naar het krijgen van een Formule 1 Grand Prix, waarmee Afrika eindelijk weer als continent op de F1-kalender zou komen te staan. Er kan echter een streep door Zimbabwe gehaald worden, op de lijst van de vele potentiële kandidaten die een Grand Prix willen organiseren.

Omdat de organisatoren in Kyalami om financiële redenen niet in staat waren om een overeenkomst voor 2023 met de FOM te bereiken, was de aandacht gericht op Zimbabwe aangezien een project voor de bouw van een F1-circuit van 1,2 miljard Euro in de buurt van de beroemde Victoria Falls al was begonnen. Het Hooggerechtshof van het land heeft echter besloten dat de bouw stilgelegd moet worden vanwege bezwaren van omwonenden, aldus Zimlive.

Het Russisch persbureau Tass zegt dat het project werd geleid door een consortium uit Dubai waarvan de pacht van 500 hectare grond door de rechtbank teniet werd gedaan. De rechter oordeelde in het voordeel van 100 dorpelingen die beweerden dat ze uit hun voorouderlijk land werden verdreven.

Rechter Evangelista Kabasa zei dat hoewel de organisatoren terecht probeerden de lokale gronden te ontwikkelen, 'de manier waarop ze dit deden onwettig was'.