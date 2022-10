W Series beëindigd seizoen vroegtijdig vanwege financiële moeilijkheden

De W Series gaat het huidige seizoen niet afmaken. De opleidingsklasse voor enkel vrouwen was dit seizoen actief in het voorprogramma van de Formule 1. Het was al geruime tijd duidelijk dat de klasse zich in financieel zwaar weer bevond. Nu wordt het restant van het huidige seizoen dus afgeblazen.

De W Series maakte gisteravond doormiddel van een persbericht bekend dat ze niet in actie gaan komen in Austin en in Mexico. De klasse zijn daar eigenlijk in het voorprogramma van de Formule 1 rijden maar dit gaat dus niet gebeuren. Volgens de klasse is de benodigde financiering niet rond gekomen nadat een investeerder niet over de brug kwam met het benodigde geldbedrag.

Jamie Chadwick is door de serie uitgeroepen tot wereldkampioen, de Britse stond aan de leiding in het kampioenschap. Het is haar derde achtereenvolgende titel in de klasse. De klasse laat weten dat ze momenteel hun volledige focus richten op de financiering voor het seizoen 2023. Het is echter nog lang niet zeker of de klasse ook aankomend jaar nog zal bestaan.