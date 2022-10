Wat doet het weer in Suzuka?

Aankomend weekend krijgt Max Verstappen een nieuwe kans op titelprolongatie. Verstappen en zijn collega's zullen in actie komen op het circuit van Suzuka in Japan. De Grand Prix ontbrak de afgelopen twee seizoenen op de kalender vanwege het coronavirus. Nu keert het Formule 1-circus terug en moeten de coureurs de weerradar in de gaten houden.

Net als in Singapore afgelopen weekend bestaat er in Japan een grote kans op neerslag. Op vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen verreden en de kans is groot dat de teams de regenbanden uit de kast moeten halen. Het kwik stijgt op vrijdag tot zo'n 18 graden Celsius en de kans op regen is groot. Er is de hele dag een kans op neerslag in de vorm van buien, er is dus een kleine kans dat er droge periodes zullen zijn.

Op zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie afgewerkt. Op zaterdag ziet het weer er compleet anders uit. De kans op neerslag is vrijwel nihil. Het wordt ongeveer 22 graden en de zon zal zeker zijn gezicht laten zien. Op zondag wordt de race verreden op Suzuka, de teams zullen de inters en de full wets klaar moeten leggen. De kans op neerslag is namelijk zeer groot, de intensiteit van de regen kan echter nog verschillen.