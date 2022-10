Ferrari rekent zich nog niet rijk: "Nog niet het beste gezien van onze rivalen"

Het team van Ferrari bevindt zich vandaag voor de Grand Prix van Singapore in een goede uitgangspositie. De Italiaanse renstal starten met Charles Leclerc op de pole position terwijl Carlos Sainz vanaf de vierde plaats start. Toch rekent men zich nog lang niet rijk in de straten van de stadsstaat.

Ferrari rekent vandaag namelijk op de concurrentie van Red Bull Racing en Mercedes. De twee renstallen kenden gisteren in de kwalificatie een wisselvallige dag en Max Verstappen en George Russell staan vandaag voor een inhaalrace. Bij Ferrari denkt men dan ook dat er een zware race op hun staat te wachten onder het kunstlicht van Singapore.

Ferrari's sportief directeur Laurent Mekies is vanzelfsprekend tevreden over de kwalificatie van Leclerc en Sainz. Toch denkt hij niet dat het vandaag in de race hetzelfde liedje zal zijn. Mekies spreekt zich erover uit in een persbericht van Ferrari: "Ik denk niet dat we vandaag het beste hebben gezien van onze rivalen. We moeten niet alleen een perfecte race gaan neerzetten, we moeten ook opzoek gaan naar een pace tijdens de race waardoor wij kunnen gaan meevechten voor de zege hier."