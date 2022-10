Regen teistert W Series, derde vrije training F1 in gevaar?

Voorafgaand het weekend werd er al veel gesproken over de weersvoorspellingen voor het weekend in Singapore. Op zaterdag, vandaag, zou het gaan regenen en die voorspelling is uitgekomen. Het kwam met bakken uit de hemel in de stadsstaat en dat kan zomaar voor een chaotische zaterdag gaan zorgen.

Voorafgaand de derde vrije training werd er in Singapore al geracet in de W Series. De opstapklasse voor getalenteerde vrouwen kreeg het zwaar voor haar kiezen. De coureurs worstelden met de omstandigheden en uiteindelijk werd de rode vlag gezwaaid en werd de kwalificatie niet meer hervat. Of de derde vrije training van de Formule 1 zometeen door gaat is nog niet bekend.